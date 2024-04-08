Мир 08 апреля 2024, 03:47 Ким Чен Ын выразил Путину соболезнования из-за паводка в Оренбуржье РИА «Новости»

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Лидер КНДР Ким Чен Ын направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с затоплением населенных пунктов в Оренбургской области. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи ( ЦТАК ).

«Товарищ Ким Чен Ын <…> выразил глубокое сочувствие президенту и <…> народу РФ, пострадавшим в связи с серьезным материальным ущербом от затопления в Оренбургской области», — сказано в сообщении.

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Корейский лидер пожелал россиянам «скорейшей ликвидации последствий» стихийного бедствия. Жителям пострадавших регионов Ким Чен Ын пожелал благополучия.

В Оренбургской области в зоне подтопления оказались более 10 тысяч жилых домов и почти 18,5 тысячи приусадебных участков, сообщило правительство региона. Автомобильное движение перекрыли на 47 мостах в 31 муниципальном образовании.

Жителей Оренбуржья предупредили, что паводок достигнет пика 10 апреля. Уровень воды в ближайшие дни достигнет критической отметки, сообщил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.