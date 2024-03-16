Мир 16 марта 2024, 03:40 Ким Чен Ын впервые приехал на публичное мероприятие на подаренном Путиным Aurus РИА «Новости»

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Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые прибыл на публичное мероприятие на автомобиле премиум-класса Aurus, подаренным ему президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Использование товарищем Ким Чен Ыном личного автомобиля, подаренного президентом РФ, является наглядной демонстрацией дружбы между КНДР и Россией, которая продолжает укрепляться и всесторонне развиваться», — уточнило агентство.

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В материале также говорится об абсолютной надежности российского премиального автомобиля.

До этого в США негативно отреагировали на подарок российского лидера главе Северной Кореи, заявив, что это нарушение санкции Совета безопасности ООН.

Ранее независимый автоэксперт Дмитрий Попов объяснил, почему Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus, напомнив, что этот представительский автомобиль символизирует «мощь государства» и демонстрирует технологические возможности России.

Шейхи из Саудовской Аравии, к слову, покупают в России эти автомобили, но в белом цвете. Простым покупателям такие машины недоступны, добавил автоэксперт.