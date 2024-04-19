Мир 19 апреля 2024, 04:14 Ким Чен Ын приехал на церемонию на лимузине Aurus, который ему подарил Путин РИА «Новости»

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Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл на торжественное мероприятие на лимузине Aurus, ключи от которого ему вручил президент России Владимир Путин. Поездку политика показали на корейском центральном телевидении, сообщило издание Korea JoongAng Daily.

Церемония была посвящена завершению строительства 10 тысяч квартир в Пхеньяне. На мероприятие Ким Чен Ын приехал на российском авто Aurus Senat.

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«На церемонию перерезания ленточки Ким Чен Ын вышел из лимузина Aurus Senat российского производства, подаренного президентом РФ Владимиром Путиным», — так описали событие журналисты.

По словам авторов статьи, лидер Северной Кореи стал регулярно использовать «роскошный» подарок Путина.

Российский лидер сделал подарок своему коллеге из КНДР в конце февраля. Впервые Ким Чен Ын посетил публичное мероприятие на Aurus 16 марта. В Центральном телеграфном агентстве Кореи отметили, что использование авто «является наглядной демонстрацией дружбы между КНДР и Россией».