Мир 11 декабря 2023, 15:47 Ким Чен Ын пересел на Maybach в обход санкций SBS: лидер КНДР Ким Чен Ын сменил личный автомобиль на Maybach, обойдя санкции Mikhail Metzel/Kremlin Pool/globallookpress

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын сменил личный автомобиль и пересел на Mercedes-Benz Maybach, несмотря на санкции. Об этом сообщил южнокорейский телеканал SBS.

Репортер канала обратил внимание, что северокорейский лидер приехал на премиальной иномарке на V Общереспубликанский съезд матерей в Пхеньяне. Местные жители попросили сфотографироваться с Ким Чен Ыном, и в объектив попала люксовая машина. На этих кадрах можно увидеть шильдик S650 на крышке багажника автомобиля, а также фирменный значок Maybach на задней стойке.

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Журналист SBS отметил, что еще осенью лидер КНДР ездил на другой машине. В сентябре Ким Чен Ын привез личный автомобиль в Россию, и это была другая модель Mercedes-Benz.

Maybach не могли официально поставить в Северную Корею из-за санкций, наложенных ООН еще в 2006 году. Организация запретила ввозить в КНДР люксовые авто и другие предметы роскоши.