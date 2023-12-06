Мир 06 декабря 2023, 01:41 Ким Чен Ын расплакался во время доклада на съезде матерей РИА «Новости»

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын не смог сдержать слез, когда слушал отчетный доклад на V Общереспубликанском съезде матерей. Кадры плачущего лидера страны опубликовало Центральное телевидение Кореи.

В этот момент на сцене съезда выступал секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ли Иль Хван. Он говорил о готовности матерей к самопожертвованию ради будущего своих детей.

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До этого на открытии съезда выступил сам северокорейский лидер. Он заявил, что достойное воспитание новых поколений является «первоочередной революционной задачей» и оценил заслуги «самых справедливых и стойких» матерей, ставших образцами патриотизма.

Ранее северокорейский лидер заявил, что «пламя войны» на Ближнем Востоке может перекинуться на другие страны и в конце концов захватить весь мир.

«Третья мировая война вот-вот начнется», — заключил Ким Чен Ын.