Мир 16 декабря 2022, 00:55 Ким Чен Ын анонсировал создание нового стратегического оружия — СМИ ЦТАК: лидер КНДР Ким Чен Ын анонсировал создание нового стратегического оружия РИА «Новости»

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что рассчитывает на скорейшее создание в стране нового стратегического оружия, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

КНДР 15 декабря успешно испытала «твердотопливный двигатель большой тяги». Пхеньян в последние месяцы неоднократно запускал баллистические ракеты, чем вызвал серьезные опасения за безопасность со стороны Южной Кореи.

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Сеул резко осуждал испытания Северной Кореи. По данным американских СМИ, Южная Корея может присоединиться к числу ядерных держав. Поводом для начала таких разработок является усиление соседнего государства. Таким образом ситуация на Корейском полуострове продолжает накаляться.

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Ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР хочет обладать самым мощным стратегическим ядерным оружием. По словам северокорейского лидера, это поможет защитить суверенитет страны.