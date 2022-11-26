Мир 26 ноября 2022, 22:33 Назван потенциальный кандидат на вхождение в число ядерных стран Журналист 19FortyFive Келли: Южная Корея планирует получить ядерное оружие РИА «Новости»

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Власти Южной Кореи вполне могут начать разработку ядерного оружия. Для этого есть сразу несколько факторов. Прежде всего это соседняя КНДР, которая в 2017 году провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты с ядерной боеголовкой. Об этом в своей колонке для сайта 19FortyFive написал обозреватель Роберт Келли.

Он пояснил, что обладание КНДР ядерным оружием ставит под вопрос гарантии безопасности для Южной Кореи со стороны США. Кроме того, Сеул недоволен решением администрации Байдена о брошенном Китаю вызове, который в Белом доме назвали «конкуренцией великих держав». Поддерживать США в этом вопросе против еще одного соседа с ядерным оружием Южная Корея не готова.

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Выходом для страны может стать собственное атомное оружие, но здесь важно понять, как на это отреагируют другие страны региона. В случае с Японией отношения останутся прежними. Сеул и Токио сохраняют холодный нейтралитет. Также угрозы не увидят для себя и страны Юго-Восточной Азии.

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От КНДР и Китая стоит ждать критики и заявлений о дестабилизации ситуации. Но если бы Пхеньян и Пекин были честны, то они бы не допустили такого исхода заблаговременно.

Китай мог заставить Северную Корею отказаться от разработки собственной ядерной ракеты, но предпочел этого не делать, чем Пхеньян воспользовался в полной мере. Поэтому когда Южная Корея оказалась перед риском ядерного удара не стоит удивляться тому, что в скором времени на мировой арене окажется еще одна страна с опасным оружием.