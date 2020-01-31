Киевский политолог посоветовал России быть более жесткой с Украиной

Нынешний глава государства, считает он, имеет прямое отношение к проблеме. Появилась она во времена, когда у власти находился Леонид Кучма. Для того, чтобы изменить положение дел, Москве придется действовать.

«Россия должна формулировать жесткие требования, невыполнения которых влечет какие-то серьезные последствия для украинской власти, экономики и так далее», — заметил Погребинский.

Помочь в решении вопроса могут и европейские институты. С ними украинская власть не сможет не считаться. Работать в том числе политолог посоветовал с судом по правам человека.

Погребинский признался, что голосовал на выборах президента Украины за Владимира Зеленского. Сейчас он бы так не поступил.

«Для меня он исчез после польских высказываний о том, что СССР вместе с Германией развязали Вторую мировую войну. И таких, как я, много», — заключил Погребинский.