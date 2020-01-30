Реклама с текстом «Россия — наш главный стратегический партнер» появилась на нескольких билбордах в Киеве. Ее сняли максимально быстро и сейчас ищут тех, кто ее расклеил.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в своем Facebook. Баннеры на билбордах разместили незаконно — операторы наружной рекламы не давали не это согласия.

Ночью сотрудники Управления по вопросам рекламы Киевской городской государственной администрации и коммунального предприятия „Киевреклама“ в сопровождении сотрудников муниципальной охраны убрали девять незаконно размещенных рекламных сюжетов, содержащих пророссийскую пропаганду пресс-служба.

Сейчас правоохранительные органы выясняют, кто и зачем изготовил и разместил эти баннеры. В пресс-службе уточнили, что сотрудники «Киеврекламы» проверяют, нет ли больше в столице Украины такой рекламы. Городская администрация просит всех жителей сообщать, если они увидят похожие баннеры, листовки или плакаты.