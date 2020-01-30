Киев бросил все силы на поиски «преступников». Они расклеили рекламу «Россия — стратегический партнер»
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в своем Facebook. Баннеры на билбордах разместили незаконно — операторы наружной рекламы не давали не это согласия.
Ночью сотрудники Управления по вопросам рекламы Киевской городской государственной администрации и коммунального предприятия „Киевреклама“ в сопровождении сотрудников муниципальной охраны убрали девять незаконно размещенных рекламных сюжетов, содержащих пророссийскую пропагандупресс-служба.
Сейчас правоохранительные органы выясняют, кто и зачем изготовил и разместил эти баннеры. В пресс-службе уточнили, что сотрудники «Киеврекламы» проверяют, нет ли больше в столице Украины такой рекламы. Городская администрация просит всех жителей сообщать, если они увидят похожие баннеры, листовки или плакаты.