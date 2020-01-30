Депутат ДНР назвал поражением отсутствие Зеленского на московском параде Победы
Владимира Зеленского могут не пригласить в Москву на парад в честь 75-летия Победы. Депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Александр Камышов выразил мнение, что это будет означать его политическое поражение. Об этом сообщило РИА ФАН.
Дмитрий Песков сообщил, что еще не известно, пригласят ли президента Украины на парад. Этот вопрос решается.
«Мне надо уточнить, я пока не готов ответить», — заявил он.
Камышов выразил мнение насчет слов Зеленского о Второй мировой войне на выступлении в Польше.
«Обвинив Советский Союз в развязывании Второй мировой войны, сговоре с Гитлером и прочих смертных грехах президент Зеленский, видимо, не подумал, что после таких заявлений он окажется нежеланным гостем на юбилейном параде Победы в Москве», — объяснил депутат.
Также он добавил, что «это для президента Украины будет политическим поражением, поскольку на этом мероприятии будут присутствовать лидеры ведущих мировых держав».