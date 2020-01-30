Депутат ДНР назвал поражением отсутствие Зеленского на московском параде Победы

Дмитрий Песков сообщил, что еще не известно, пригласят ли президента Украины на парад. Этот вопрос решается.

«Мне надо уточнить, я пока не готов ответить», — заявил он.

Камышов выразил мнение насчет слов Зеленского о Второй мировой войне на выступлении в Польше.

«Обвинив Советский Союз в развязывании Второй мировой войны, сговоре с Гитлером и прочих смертных грехах президент Зеленский, видимо, не подумал, что после таких заявлений он окажется нежеланным гостем на юбилейном параде Победы в Москве», — объяснил депутат.

Также он добавил, что «это для президента Украины будет политическим поражением, поскольку на этом мероприятии будут присутствовать лидеры ведущих мировых держав».