Киевлян, разгуливающих по улицам в комендантский час, решили считать диверсантами

Комендантский час в Киеве теперь будет действовать с 17:00 до 08:00. Об этом сообщил в своем Twitter мэр Виталий Кличко. Всех гражданских лиц, которые окажутся в это время на улице, будут считать диверсантами.

«Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля», — отметил Кличко.

Он попросил разумно отнестись к требованию и не выходить на улицу в указанное время.

Ранее, 24 февраля, введенный комендантский час действовал с 22:00 до 07:00. Тогда Кличко отметил, что это «вынужденный шаг», но необходимый для безопасности жителей «в нынешних условиях военной агрессии и военного положения».

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР. В Минобороны России заявили, что наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для гражданского населения.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на территории всей страны и внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации. Зеленский заявил также, что СНБО снимает санкции со всех граждан страны, готовых с оружием в руках защищать родину. Уже на следующий день в Сети появились видео, на которых всем желающим раздавали оружие «без расписок и документов».