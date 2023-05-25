Мир 25 мая 2023, 00:08 Киев заявил о незнании, где ДРГ взяла оружие США для атаки на Россию Politico: Киев заявил, что не знает, где ДРГ взяла оружие США для атаки на Россию U.S. Department of Defense

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Представитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что не знает, откуда у украинских диверсантов американская техника, которая применялась при нападении на Белгородскую область. Об этом сказано в материале Politico.

Военная помощь Запада, как отметил Черняк, предназначается ВСУ. Он добавил, что «каждая пуля отслеживается» не только украинским министерством обороны, но и «западными союзниками» страны.

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Черняк утверждает, что он не знает, где украинские диверсанты взяли американскую технику. Как отметил представитель ГУР, они действуют самостоятельно. При этом Черняк признал, что контакты с ними управление поддерживает.

Украинская ДРГ 22 мая атаковала территорию Грайворонского округа Белгородской области. В регионе ввели режим КТО. Российские военные заблокировали и разгромили формирование противника. Как сообщило Минобороны страны, в ходе контртеррористической операции уничтожили более 70 украинских диверсантов.