25 мая 2023, 00:08
Киев заявил о незнании, где ДРГ взяла оружие США для атаки на Россию
Politico: Киев заявил, что не знает, где ДРГ взяла оружие США для атаки на Россию
Представитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что не знает, откуда у украинских диверсантов американская техника, которая применялась при нападении на Белгородскую область. Об этом сказано в материале Politico.
Военная помощь Запада, как отметил Черняк, предназначается ВСУ. Он добавил, что «каждая пуля отслеживается» не только украинским министерством обороны, но и «западными союзниками» страны.
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Черняк утверждает, что он не знает, где украинские диверсанты взяли американскую технику. Как отметил представитель ГУР, они действуют самостоятельно. При этом Черняк признал, что контакты с ними управление поддерживает.
Украинская ДРГ 22 мая атаковала территорию Грайворонского округа Белгородской области. В регионе ввели режим КТО. Российские военные заблокировали и разгромили формирование противника. Как сообщило Минобороны страны, в ходе контртеррористической операции уничтожили более 70 украинских диверсантов.
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Оружие
Украина
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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