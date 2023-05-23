Происшествия 23 мая 2023, 20:35 Личности напавших на Белгородскую область диверсантов установит НАК НАК установит личности диверсантов, напавших на Белгородскую область РИА «Новости»

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Личности украинских диверсантов, которые совершили нападение на Белгородскую область, устанавливают. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

По данным НАК, в ходе следствия правоохранители обнаружили и изъяли транспортные средства ДРГ, оружие и боеприпасы. В регионе проведут работы по разминированию территории от взрывных устройств.

В Сети со ссылкой на Минобороны России опубликовали кадры последствий уничтожения украинской диверсионно-разведывательной группы, проникшей на территорию Белгородской области.

На видео запечатлели несколько разбитых бронированных машин, среди них — американский внедорожник HMMWV.

Украинские диверсанты проникли на территорию Грайворонского округа Белгородской области 22 мая. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в ходе КТО удалось уничтожить более 70 украинских террористов, а также четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате нападения погиб житель села Козинка. Еще несколько человек получили ранения.