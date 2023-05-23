23 мая 2023, 20:35
Личности напавших на Белгородскую область диверсантов установит НАК
НАК установит личности диверсантов, напавших на Белгородскую область
Личности украинских диверсантов, которые совершили нападение на Белгородскую область, устанавливают. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
По данным НАК, в ходе следствия правоохранители обнаружили и изъяли транспортные средства ДРГ, оружие и боеприпасы. В регионе проведут работы по разминированию территории от взрывных устройств.
В Сети со ссылкой на Минобороны России опубликовали кадры последствий уничтожения украинской диверсионно-разведывательной группы, проникшей на территорию Белгородской области.
На видео запечатлели несколько разбитых бронированных машин, среди них — американский внедорожник HMMWV.
Украинские диверсанты проникли на территорию Грайворонского округа Белгородской области 22 мая. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в ходе КТО удалось уничтожить более 70 украинских террористов, а также четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате нападения погиб житель села Козинка. Еще несколько человек получили ранения.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама