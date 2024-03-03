Мир 03 марта 2024, 19:55 Киев пустил 34 млн долларов на строительство фортификаций на Запорожском направлении Власти Украины выделили $34 млн на фортификации на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Власти Украины выделили рекордную сумму на возведение фортификационных сооружений на Запорожском направлении. Речь идет о 34 миллионах долларов (1,3 миллиарда гривен), заявил в своем Telegram-канале глава подконтрольной Киеву Запорожской областной администрации Иван Федоров.

«Работа будет выполнена в кратчайшие сроки», — заверил он, назвав сумму рекордной.

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Накануне, 2 марта, Федоров сообщал о повреждении ряда объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. О каких именно объектах идет речь, чиновник не уточнил.

Об активных боевых действиях на Запорожском направлении в феврале заявлял глава запорожского движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. В начале марта он информировал об огромных потерях ВСУ в селе Работино и на подступах к этому населенному пункту.

«ВСУ столкнулись с огромными потерями в Работине и на подступах к нему как в личном составе, так и технике. Их командование с маниакальной одержимостью отдало приказ любой ценой удержать позиции», —указывал Рогов

По его словам, любые попытки ВСУ атаковать позиции ВС России «уничтожаются нашим огнем».