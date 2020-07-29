Белоруссия заявила о задержании 33 «российских боевиков». Так Лукашенко пытается раскачать лодку и выиграть выборы

Белоруссия заявила, что задержала 33 россиянина. Местные СМИ назвали их «боевиками» и уверили, что все они якобы «члены иностранной частной компании „Вагнер“». Александр Лукашенко созвал срочное совещание Совбеза, где поручил выяснить, какое отношение к этому имеет Россия, а вскоре после этого погранкомитет республики усилил оперативное прикрытие государственной границы с РФ. Разбираемся, зачем президенту республики портить отношения с Россией.

Что произошло?

Белорусские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что на территории страны ночью 29 июля задержали 33 «боевика иностранной частной компании». 32 человека находились под Минском, еще один — на юге страны. По данным изданий, все они имеют российское гражданство. СМИ утверждают, что задержанные состоят в иностранной частной компании «Вагнер». В сообщениях также сказано, что на территорию Белоруссии ранее прибыли «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

Вскоре после задержания «боевиков» президент республики Александр Лукашенко созвал срочное совещание с членами Совета безопасности. Во время своего доклада председатель КГБ Валерий Вакульчик заявил, что задержанные — «члены военизированной организации, частной военной компании Вагнера». Президент поручил разобраться с этим чрезвычайным происшествием и выяснить, действительно ли в этом деле замешана Россия.

«Если это российские граждане, <…> значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну», — сказал он.

МИД Белоруссии уведомил посольство России о задержании 32 россиян. Ведомство планирует пригласить посла РФ для дачи пояснений по этому делу. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков — ранее он отметил, что «по имеющейся информации, по результатам опросов этих людей, в пределах 14 человек — это те люди, которые проходили по программе учета людей, которые были зафиксированы в Донбассе». Для пояснений по этому поводу МИД республики пригласит также и украинского посла. Пока посол России не получил никаких приглашений.

Равков также заявил, что погранкомитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственной границы — в том числе с Россией. Официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Быковский пояснил РИА «Новости», что необходимые мероприятия уже проводят. Он отметил, что это можно трактовать как создание «заслона противоправной деятельности в любых ее формах и проявлениях, которые несут угрозу пограничной безопасности Беларуси».

У России нет своей игры в Белоруссии

Политолог, ведущий научный сотрудник Российского института стратегического исследования Олег Неменский уверен, что Россия не вмешивается в выборы в Белоруссии.

«Россия никак не изменяла своей политики в отношении Белоруссии, у нее нет своей игры во внутренней политике Белоруссии. Она поддерживает отношения с Лукашенко, многократно сейчас выразила ему поддержку. Явно, что никакой игры ни на смену белорусской власти, ни на перемены в расстановке сил внутри Белоруссии Россия сейчас не ведет, но это не мешает ей, по факту, быть виноватой — в случае чего», — рассказал он «360».

Похожего мнения придерживается и политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. В беседе с «360» он отметил, что РФ не принимает никаких действий в отношении Белоруссии на государственном уровне.

На государственном уровне, я уверен, что никаких действий со стороны России не принимается в отношении Белоруссии, никаких черных замыслов нет. Есть ряд тенденций, которые нас объединяют, взаимно поддерживают, и, порой, это трактуется как нехорошее действие со стороны РФ Андрей Кошкин.

Зачем Лукашенко портить отношения с РФ?

Андрей Кошкин считает, что Лукашенко нет никакого смысла портить отношения с Россией. Однако во время каждой предвыборной кампании на пост президента Белоруссии, он довольно жестко обостряет отношения с Россией.

«Тем самым он демонстрирует своему электорату свою принципиальность и самостоятельность, независимость от России, что Россия не диктует никаких условий, не влияет на президента. Вот так обычно он начинает свою предвыборную кампанию и демонстрирует свое желание быть независимым и сориентированным на интересах Белоруссии», — пояснил Кошкин.

Олег Неменский отметил, что основной лозунг предвыборной кампании Лукашенко — защита суверенитета Белоруссии. Ни для кого не секрет, от кого именно республика стремится защититься — уже полтора года Минск активно сопротивляется тому, что они называют «ультиматумом Медведева». Речь идет о требованиях по пересмотру формата отношений и реализации целого ряда экономических пунктов Союзного договора, которые выдвинула Россия в декабре 2018 года.

Белоруссия выступает резко против этих перемен, во внутренней политике Лукашенко раскрутил тему, что РФ якобы замахнулась на белорусский суверенитет, хочет присоединить республику. Но, вроде как, это логично, потому что это же Союзное государство, одно государство Олег Неменский.

Неменский подчеркнул, что РФ выдвинула только экономические, а не политические требования, однако внутри Белоруссии этот тезис раскрутили.

«Лукашенко выступает как главный защитник белорусского суверенитета. Так как защита именно от России, то необходимо всячески подчеркивать и делать очевидной эту борьбу Лукашенко с попытками России лишить Белоруссию суверенитета, так как многие в белорусском обществе — особенно среди оппозиции — высмеиваю эту идею. Соответственно, нужны какие-то подтверждения, нужны какие-то скандалы», — пояснил собеседник «360».

Немевский предположил, что это задержание «вполне укладывается в эту логику».