КГБ Белоруссии связал организаторов госпереворота с США. Они подкупали военных

Готовивший покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко и последующий государственный переворот адвокат Юрий Зенкович связан со спецслужбами США. Об этом сообщил телеканал ОНТ со ссылкой на КГБ Белоруссии.

В ведомстве отметили, что за участниками заговора следили на протяжении полугода, фиксируя их противоправную деятельность.

Юрий Зенкович занимался вербовкой и подкупом высокопоставленных военных и сотрудников правоохранительных структур Белоруссии, склоняя их принять участие к силовому свержению власти.

Всего удалось зафиксировать два факта передачи денег. В ближайшее время данные о каждом, кто принимал участие в подготовке госпереворота, объявят.

В марте стало известно, что Юрий Зенкович прибыл в Москву. КГБ Белоруссии и ФСБ России провели спецоперацию по его задержанию. В данный момент задержанный и его подельники находятся в СИЗО Минска. Они сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

Впервые в Белоруссии завели уголовное дело по статье «Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти».

Информацию о помощи КГБ по задержанию подозреваемых в подготовке государственного переворота в Белоруссии подтвердили в ЦОС ФСБ. Там отметили, что заговорщики хотели воплотить свой план 9 мая.

Сначала они хотели захватить радиостанции и телеканалы, чтобы жители помогли блокировать передвижения внутренних войск. Кроме тех, кто перейдет на сторону противников режима. Итогом переворота должен был стать захват власти «Комитетом национального примирения».

В государственном департаменте США опровергли все заявления о причастности к попыткам покушения на президента Белоруссии. Там отметили, что все подобные подозрения не имеют под собой никаких оснований и полностью ложные.