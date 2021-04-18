США ответили на обвинения в подготовке покушения на Лукашенко

Заявления о причастности США к попыткам покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко ложные. Об этом заявил представитель Госдепартамента.

«Мы видели сообщения в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом в СМИ. Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным», — привело его слова РИА «Новости».

Днем ранее Лукашенко заявил, что на него и его детей планировалось покушение. По словам белорусского лидера, задание по устранению одобрило высшее руководство США. Он добавил, что президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Джозефом Байденом задал вопрос о покушении, организованном спецслужбами США на президента Белоруссии, но не получил ответа.

Позже ФСБ задержала в Москве двух человек, готовивших военный переворот в Белоруссии 9 мая. По данным службы, один из них — имеющий двойное гражданство Юрий Зенкович, который прибыл в Москву после консультаций в США и Польше. Он планировал встретиться с представителями Вооруженных сил Белоруссии, чтобы предложить им участвовать в госперевороте.

По данным спецслужб, подозреваемые в подготовке военного переворота планировали разграбить имущество Лукашенко, убить или отправить в концлагерь 30 высших белорусских чиновников. Нужную информацию о чиновниках получили хакеры.