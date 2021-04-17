В Москве задержали двух граждан Белоруссии, которые планировали военный переворот в Минске. Они хотели начать его 9 мая, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

«ФСБ РФ совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь в проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зенковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию „цветных революций“ с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко», — заявили в ФСБ.

Зенкович и Федута обсудили план вооруженного мятежа в Белоруссии в приватных чатах одного из мессенджеров. К тому же Зенкович получил консультации в США и Польше. После этого заговорщики решили провести в Москве личную встречу с оппозиционно настроенными генералами ВС республики, утверждает ФСБ.

Диалог состоялся в одном из столичных ресторанов. Тогда Зенкович и Федута заявили «белорусским генералам», что для успешного воплощения их замысла нужно физически устранить почти всю верхушку руководства республики, отметили в Центре общественных связей ФСБ.

Зенкович и Федута изложили в деталях план военного переворота. Он включал, в частности, захват радиостанций и телецентров для трансляции их обращения к народу, а также блокирование в Минске подразделений внутренних войск и ОМОН, лояльных действующей власти. Кроме того, предстояло полностью отключить энергосистему республики, чтобы осложнить работу силовых и правоохранительных структур.

В конечном счете заговорщики намеревались изменить конституционный строй и упразднить пост президента. В итоге они хотели передать руководство страной «Комитету национального примирения», говорится в сообщении. Причем оппозиционеры планировали осуществить военный переворот в день проведения парада Победы в Минске — 9 мая.

«После документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти» Уголовного кодекса Белоруссии.