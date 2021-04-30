КГБ Белоруссии предъявил обвинения 9 людям по делу о подготовке госпереворота

Комитет госбезопасности Белоруссии предъявил обвинение в заговоре девяти людям. Попытка переворота была совершена с целью захвата государственной власти. Об написало агентство БелТА со ссылкой на официального представителя КГБ Андрея Яроша.

Речь идет об Александре Перепечко, Александре Федуте, Виталии Макаренко, Григории Костусеве, Дмитрии Щигельском, Игоре Макере, Ольге Голубович, Павле Кулажено, Юрии Зенковиче.

Последний является гражданином Белоруссии и США. Его считают организатором госпереворота. Зенкович признал свою вину и активно дает показания. Следователи считают, что мужчина был связным между заговорщиками и спецслужбами США. Кроме того, пытался вербовать сторонников среди белорусских военных и сотрудников правоохранительных органов страны.

КГБ Белоруссии поставил вопрос об экстрадиции с Украины и из Литвы обвиняемых по делу о госперевороте. Ведомство запросило компетентные органы Соединенных Штатов о правовой поддержке в связи с делом о подготовке госпереворота, уточнило агентство.

КГБ Белоруссии задержал 17 апреля людей, готовивших госпереворот и покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Позже четырем фигурантам дела было предъявлено обвинение.