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    30 апреля 2021, 12:55

    КГБ Белоруссии предъявил обвинения 9 людям по делу о подготовке госпереворота

    Наза Салех Захи

    Комитет госбезопасности Белоруссии предъявил обвинение в заговоре девяти людям. Попытка переворота была совершена с целью захвата государственной власти. Об написало агентство БелТА со ссылкой на официального представителя КГБ Андрея Яроша.

    КГБ Белоруссии предъявил обвинения 9 людям по делу о подготовке госпереворота

    Речь идет об Александре Перепечко, Александре Федуте, Виталии Макаренко, Григории Костусеве, Дмитрии Щигельском, Игоре Макере, Ольге Голубович, Павле Кулажено, Юрии Зенковиче.

    Последний является гражданином Белоруссии и США. Его считают организатором госпереворота. Зенкович признал свою вину и активно дает показания. Следователи считают, что мужчина был связным между заговорщиками и спецслужбами США. Кроме того, пытался вербовать сторонников среди белорусских военных и сотрудников правоохранительных органов страны.

    КГБ Белоруссии поставил вопрос об экстрадиции с Украины и из Литвы обвиняемых по делу о госперевороте. Ведомство запросило компетентные органы Соединенных Штатов о правовой поддержке в связи с делом о подготовке госпереворота, уточнило агентство.

    КГБ Белоруссии задержал 17 апреля людей, готовивших госпереворот и покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Позже четырем фигурантам дела было предъявлено обвинение.