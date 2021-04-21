За подготовку переворота в Белоруссии с целью смены власти неконституционным путем было предъявлено обвинение четырем фигурантам дела. Раньше сообщалось о трех задержанных — юристе Юрии Зенковиче, политологе Александре Федуте и оппозиционере Григории Костусеве.

Об этом сообщил в программе «Понятная политика. Плюс» на телеканале «Беларусь — 1» начальник отдела следственного управления Комитета госбезопасности Константин Бычек.

«Четырем задержанным лицам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса — заговор с целью захвата власти неконституционным путем. Все они дают признательные показания и сотрудничают со следствием», — цитирует его ТАСС.

Бычек также уточнил, что КГБ разрабатывало участников заговора более шести месяцев.

Ранее он сообщал изданию «Октагон», что в интересах следствия не сообщается, сколько человек задержано по делу в данный момент.

Гражданин США и Белоруссии Юрий Зенкович, который считается организатором госпереворота, признал свою вину и активно дает показания. Как сообщил «Интерфакс», следователи считают, что он был связным между заговорщиками и спецслужбами США, а также пытался вербовать сторонников среди военных и сотрудников правоохранительных органов Белоруссии.

Группа людей, готовившая госпереворот и покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко, была задержана КГБ 17 апреля. В США опровергли какую-либо связь с ними и назвали все подозрения безосновательными.