США отказались от обвинений в причастности к подготовке покушения на Лукашенко

В Белом доме опровергли возможную причастность США к готовящемуся покушению на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Подозрения на этот счет американская администрация назвала безосновательными.

Заявление о том, что Соединенные Штаты как-то замешаны в подготовке к покушению на Лукашенко, прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ее слова привело РИА «Новости».

«Я могу лишь подтвердить, что для этого нет никаких оснований», — сказала она.

В Белоруссии задержали группу людей, которые готовили покушение на белорусского лидера и его семью. Об этом рассказал сам Лукашенко 17 апреля. Президент страны заявил, что к происходящему причастны американские спецслужбы.

В состав группы входили как белорусы, так и иностранные граждане. В КГБ республики уточнили, что они хотели не только устранить Лукашенко, но и захватить власть.

По возбужденному уголовному делу задержали трех человек. Среди них оказался юрист Юрий Зенкович с американским и белорусским гражданством. Силовики уточнили, что подозреваемых поместили в СИЗО, где они дают признательные показания. Всем фигурантам дела грозит до 12 лет тюрьмы.