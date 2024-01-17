Мир 17 января 2024, 19:20 Принцессе Уэльской и Карлу III потребовалась помощь врачей Карл III временно не будет исполнять публичные обязанности по состоянию здоровья Global Look Press

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон 17 января в Лондоне перенесла плановую операцию на брюшной полости. Об этом сообщила пресс-служба Кенсингтонского дворца.

«Во вторник принцессу Уэльскую доставили в больницу для запланированного хирургического вмешательства на брюшной полости. Операция состоялась успешно, но Кейт останется в больницу до двух недель, после чего вернутся на восстановление домой», — заявили в пресс-службе.

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Во дворце подчеркнули, что операция не связана с раковым заболеванием.

«Мы продолжим предоставлять информацию о состоянии здоровья принцессы. Она хотела бы извиниться перед заинтересованными сторонами, что ей придется отложить свое участие в уже запланированных мероприятиях», — добавили представители двора принцессы.

Также пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что король Великобритании Карл III на следующей неделе проведет медицинскую процедуру, из-за чего на время откажется от выполнения публичных обязанностей.

«Королю потребовалось пройти лечение из-за увеличения простаты. У Его Величества доброкачественное новообразование, на следующей неделе он обратится в больницу для корректирующей процедуры», — добавили в пресс-службе дворца.

Карл III стал королем Великобритании в 2022 году после смерти своей матери, Елизаветы II.