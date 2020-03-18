Казино Лас-Вегаса закроют из-за пандемии 2019-nCoV

Любителям азартных игр в США придется потерпеть месяц без своего увлечения. Из-за пандемии коронавируса в Лас-Вегасе закроют все казино.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на губернатора Невады Стива Сисолака, ограничения коснутся всех развлекательных заведений штата.

«Закрытие казино касается каждого казино в штате Невада. Каждый игровой аппарат должен быть выключен сегодня к полуночи», — заявил Сисолак.

Губернатор отметил, что эта мера нацелена на борьбу с разбушевавшимся коронавирусом. Вспышка инфекции произошла в декабре 2019 года в столице китайской провинции Хубэй — многомиллионом Ухане. 2019-nCoV за несколько недель разошелся по всему миру.

Сейчас эпицентр заболевания находится в Европе, а не в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Чтобы не допустить дальнейшего распространения заразы, многие страны закрыли границы, приостановили работу транспорта и отменили все массовые мероприятия. Из-за эпидемии чемпионат Европы по футболу перенесли на следующий год. Жертвами коронавируса уже стали почти восемь тысяч человек.