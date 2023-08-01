Мир 01 августа 2023, 14:29 Казахстан отказал США в экстрадиции россиянина Кислицина РИА «Новости»: Казахстан согласился экстрадировать Кислицина в Россию и отказал в этом США РИА «Новости»

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Власти Казахстана дали согласие на экстрадицию задержанного в Алма-Ате россиянина Никиты Кислицина, отказав в аналогичном запросе США. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель Генерального консульства России в Алма-Ате Артем Оганов.

«Казахстан дал согласие на российский запрос выдать Кислицина, отказав на американский», — сказал он.

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Кислицин являлся главой департамента сетевой безопасности компании F.A.C.C.T., основателя которой Илью Сачкова приговорили к 14 годам лишения свободы за государственную измену.

В июне Тверской суд Москвы заочно арестовал Кислицина за вымогательство и неправомерный доступ к компьютерной информации на два месяца с момента передачи обвиняемого правоохранительным органам РФ в случае депортации или экстрадиции на родину, либо с момента задержания на территории России.

В марте 2020 года Министерство юстиции США обвинило Кислицина в причастности к уголовному делу хакера Евгения Никулина по взлому сервиса Formspring.