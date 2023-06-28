28 июня 2023, 19:19
Суд в Москве заочно арестовал сотрудника F.A.C.C.T. Кислицина
Суд заочно арестовал сотрудника F.A.C.C.T. Кислицина за неправомерный доступ к информации
Тверской районный суд Москвы 28 июня заочно арестовал главу департамента компании F.A.C.C.T. Никиту Кислицина за неправомерный доступ к компьютерной информации и вымогательство, сообщил официальный Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.
28 июня 2023 года Тверской районный суд города Москвы вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого Кислицина Н. И. на срок два месяца с момента задержания на территории РФ либо передачи обвиняемого правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ.
Официальный Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции
F.A.C.C.T. — фирма-разработчик технологий в области кибербезопасности. Она стала преемником компании Group-IB в России, основателем которой является Илья Сачков, подозреваемый в госизмене.
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Ранее представители компании подтвердили задержание Кислицина в Казахстане 22 июня. В России его объявили в федеральный и международный розыск 27 июня.
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Москва 2023
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