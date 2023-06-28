Суд в Москве заочно арестовал сотрудника F.A.C.C.T. Кислицина

28 июня 2023 года Тверской районный суд города Москвы вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого Кислицина Н. И. на срок два месяца с момента задержания на территории РФ либо передачи обвиняемого правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ.

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