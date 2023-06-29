Криминал 29 июня 2023, 22:27 Главу департамента F.A.C.C.T. задержали в Казахстане. Что известно о Никите Кислицине Юрист Комсолев: в деле по задержанию Кислицина в Казахстане нужно разобраться подробнее Соцсети

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Главу департамента по комплексному противодействию сложным кибератакам компании F.A.C.C.T Никиту Кислицина задержали 22 июня в Казахстане по запросу США. Точная причина уточняется. В России его объявили в розыск и заочно арестовали по подозрению в неправомерном доступе к данным. Что известно об этом деле — в материале «360».

Кто такой Никита Кислицин?

Никита Кислицин родился в Москве в 1985 году. В 2006-2021-х работал главным редактором журнала «Хакер» и был независимым журналистом. В 2013-м занял пост руководителя департамента разработки Group-IB.

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На сегодня он продолжает свою деятельность и руководит департаментом F.A.C.C.T. (преемник Group-IB, основателя которой, Илью Сачкова, обвинили в госизмене) по разработке решений по комплексному противодействию сложным кибератакам.

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Проблемы с ФБР

Евгений Никулин, российский хакер, рассказывал, что 2013 году Кислицин встречался с представителями Минюста США и делился с ними своей исследовательской работой по компьютерной информации, которую проводил в 2012-м. Через год ФБР обвинила Кислицина в получении взломанной базы данных пользователей Formspring от хакера Евгения Никулина.

После этого россиянин заявил, что «тюрьма для него не вариант», поэтому активно сотрудничал со следствием и не воспользовался услугами адвоката. Основной мотивацией этого поступка была работа в Group-IB, которая направлена на борьбу с преступной деятельностью.

Кислицын передал ФБР данные о пользователях кардингового форума FETEAM и методах борьбы с мошенниками, которые разрабатывала Group-IB. По словам Кислицына, глава компании Илья Сачков дал на это добро. В последующие годы американские власти преследовали хакеров, сведения о которых были в полученной базе.

Основатель Group-IB Илья Сачков / РИА «Новости»

В чем власти США обвинили Кислицина

В начале марта 2020 года Минюст США предъявил обвинения руководителю департамента сетевой безопасности Group-IB. По версии ведомства, россиянина подозревали в причастности к делу российского хакера Евгения Никулина по взлому Formspring.

Как сообщали Cyberscoop, в 2012 году мужчина получил данные пользователей социальной сети и пытался продать их за 5,5 тысяч евро, используя псевдонимы Dor Fyo и Udalite. Издание отметило, что в Twitter-аккаунте @Udalite имя владельца совпадало с именем Кислицина, а человек на фотографии в профиле был похож на обвиняемого.

В Group-IB прокомментировали ситуацию, отметив, что аргументы не содержат доказательств вины. Ни компания, ни Никита Кислицин после инцидента не получали официальных повесток, уведомлений или приглашений на предстоящие судебное заседание по делу.

События, описанные в судебном процессе, произошли, когда Кислицин был независимым журналистом и не имел отношения к Group-IB. Однако компания поддерживала сотрудника.

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Никиту Кислицина задержали правоохранительные органы Казахстана

Кислицина задержали в аэропорту Алма-Аты 22 июня по запросу Интерпола, сообщил ТАСС. Компания F.A.C.C.T. предполагает, что дело связано с ситуацией десятилетней давности и не имеет отношения к текущей работе.

Для поддержки сотрудника на прошлой неделе наняли адвокатов и направили обращение в Генеральное Консульство РФ в Казахстане для содействия в защите.

В Тверском районном суде Москвы российской борец с киберпреступностью заочно арестован. Его подозревают в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ).

Россия наравне с США будет добиваться экстрадиции россиянина, пишет ТАСС. Однако пока неизвестно, чей иск удовлетворят первее.

Как правило, если кого-то из соотечественников задерживают на территории дружественной страны, то Россия делает что угодно, чтобы ее иск был в приоритете — забрать человека, а потом уже разбираться в деле. Главное не отдать американцам. Но не факт, что он ни в чем не виноват. Андрей Масалович подполковник спецслужб в отставке, IT-специалист по информационной безопасности

Казахстан запросил документы по обвинению мужчины у России и США. Далее правоохранительные органы проанализируют, является ли это правонарушение преступлением в Казахстане, после чего будут принимать решение о выдаче или невыдаче мужчины, сообщает «РИА Новости».

По словам судебного юриста Владимира Комсолева, в случае удовлетворения иска в сторону США возможен обмен обвиняемыми гражданами между Россией и Америкой. На данный момент необходимо больших данных, чтобы разобраться, какой информацией завладел россиянин, чтобы обвинить его по статье 272 УК РФ.