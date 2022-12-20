Мир 20 декабря 2022, 19:19 Власти Казахстана не обращались в «Транснефть» для прокачки своей нефти в Германию Представитель «Транснефти» Демин: Казахстан не обращался для прокачки своей нефти в ФРГ

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Власти Казахстана не обращались в «Транснефть» для прокачки своей нефти в Германию. Об этом заявил ТАСС официальный представитель компании Игорь Демин.

По его словам, Казахстан не в состоянии заместить российские объемы нефти, которые шли в нефтеперерабатывающие заводы Германии.

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«У нас нет никаких переговоров с казахами или информации о том, что казахи собираются заключать какие-то контракты на поставки», — сказал Демин.

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Глава «Транснефти» Николай Токарев уже говорил, что технически это возможно. Но, по словам Демина, решение по транзиту может принимать только российское Минэнерго.

Он пояснил, что поставки нефти из России в ФРГ составляли порядка 19-20 миллионов тонн в год, еще около 10 миллионов шли в Польшу. Казахстан может прокачать лишь три-пять миллионов тонн. Однако все зависит от технического состояния трубопровода, заключил Демин.

После переговоров президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко республика определилась с ценой на российский газ на три года.