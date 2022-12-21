Мир 21 декабря 2022, 10:07 Казахстан совершит пробную поставку нефти в Германию «КазМунайГаз»: Казахстан отправит в Германию пробную партию нефти в январе 2023 года РИА «Новости»

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Казахстан в январе 2023 года может совершить пробную поставку нефти в Германию. Об этом сообщил глава нефтегазовой компании «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев, его слова привела пресс-служба организации.

«Мы рассматриваем возможность пробной поставки нефти в Германию согласно поручению президента Токаева. Поставки могут начаться в январе 2023 года», — сообщил он.

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Мирзагалиев встречался с депутатом бундестага Кристианом Герке и представителем Министерства по делам экономики Германии Михаэлем Кельнером. Стороны обсудили возможность налаживания экспорта казахстанской нефти.

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«Нам нужно решить ряд технических и контрактных вопросов, но немецкая сторона подтвердила заинтересованность в поставках сырья по нефтепроводу „Дружба“», — добавил глава компании.

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин подчеркивал, что Казахстан не в состоянии заместить российские объемы поставок нефти в Германию. По его словам, у России нет никакой информации о желании казахстанской стороны начать экспорт нефти.