Важное 08 июля 2023, 15:43 Кассетные боеприпасы не помогут ВСУ остановить спецоперацию Врио главы ДНР Пушилин исключил влияние кассетных боеприпасов на спецоперацию РИА «Новости»

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Получение Украиной американских кассетных боеприпасов не повлияет на продолжение специальной военной операции. Все поставленные в ее рамках задачи реализуют в полной мере. Об этом в беседе с ТАСС заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он не исключил, что на такой шаг США пошли от безысходности, понимая провал контрнаступления ВСУ, а также на фоне падения рейтингов американского президента Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского.

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«Это (передача Киеву кассетных боеприпасов — прим. ред.) никак не повлияет на ход специальной военной операции, план по демилитаризации Украины будет выполнен», — заявил Пушилин.

О передаче Украине кассетных боеприпасов в рамках нового пакета военной помощи объявил советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан. Он заявил, что США понимали риски, которые этот вид оружия несет для мирного населения, но после получения письменных гарантий от украинских властей об аккуратном использовании этих снарядов они пошли на такой шаг.

В новый пакет военной помощи США, кроме кассетных боеприпасов, также вошли боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры Stryker, боеприпасы для систем Patriot, HIMARS, планирующие авиабомбы, системы для расчистки заграждений, уничтожения минных заграждений и запчасти для боевой техники. Стоимость новой военной помощи оценили в 800 миллионов долларов.