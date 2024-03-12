Мир 12 марта 2024, 06:15 Карлсон высказался о присоединении Крыма к России Журналист Карлсон: Крым вошел в состав России демократическим путем РИА «Новости»

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В Крыму прошел референдум, и жители высказались за присоединение к России. Интеграция прошла демократическим путем, заявил в интервью Крису Куомо американский тележурналист Такер Карлсон. Запись опубликовал YouTube-канал CUOMO.

Полуостров присоединился к России в результате референдума, напомнил он. Такер Карлсон заявил, что 90% русскоязычных жителей Крыма высказались за то, чтобы стать российским регионом, а не оставаться частью Украины после госпереворота 2014 года.

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«И они сказали, России. Я бы сказал, это демократический процесс», — заявил он.

Такер Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае заявлял, что американские чиновники напрасно заявили о необходимости вернуть Крым в состав Украины. По его мнению, они неверно оценили ситуацию и не поставили действительно достижимую цель.