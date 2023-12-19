Спецоперация 19 декабря 2023, 15:19 Путин заявил, что присоединение Крыма к России предотвратило резню Путин: в Крыму была бы резня после государственного переворота на Украине РИА «Новости»

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Присоединение Крыма к России спасло полуостров от резни, такое мнение выразил президент Владимир Путин, говоря о государственном перевороте, который произошел на Украине в 2014 году. Он подчеркнул, что события на Майдане были срежиссированы Западом.

«Запад добился своих целей, нам ничего не оставалось, как поддержать Крым, иначе там бы резню устроили. Но возникла проблема Донбасса», — напомнил президент в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны.

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Путин подчеркнул, что Россия пыталась договориться и мирно урегулировать вопрос на условиях, которые прописали в Минских соглашениях, они предусматривали постепенное восстановление территории Украины, но при обеспечении безопасности мирного населения.

Крым присоединился к России в марте 2014 года по итогам народного референдума. Киев не признал результаты голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией. При этом ВСУ регулярно обстреливают Крым ракетами и наносят удары беспилотниками. Все атаки украинских военных пресекают российские средства ПВО.