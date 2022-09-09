Карл I и Карл II не принесли счастья Великобритании: подробности | 360°

Мир 09 сентября 2022, 13:55 Поделиться Telegram

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Viber Плохое имя для престола. Чем известны британские короли Карл I и Карл II Короли с именем Карл не принесли счастья Великобритании Карл I, Карл III и Карл II. Фото wikipedia.org

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Принца Чарльза официально провозгласят королем Карлом III. Подданные уверены, что это не самое удачное имя для правителя Великобритании. Карл I был казнен как предатель отечества, а во времена Карла II в Лондоне свирепствовала чума и случился большой пожар, почти уничтоживший город.

На престол Великобритании взойдет Карл III

Вечером 8 сентября в возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она правила страной 70 лет и была рекордсменом среди монархов всего мира и по возрасту, и по продолжительности пребывания на престоле.

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У королевы осталось четверо детей: дочь и трое сыновей, самому младшему из всех наследников 58 лет. Однако драки за трон не будет: давно известно, что его наследует старший сын, которому в ноябре стукнет 74 года. Новый король тоже стал рекордсменом — он будет старейшим правителем Великобритании на момент коронации.

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Согласно традиции, вступая на престол Чарльз Филипп Артур Джордж мог выбрать любое из своих имен. Однако он предпочел стать Карлом — именно так звучит «Чарльз» в оригинальном скандинавском варианте. Официально нового короля Великобритании провозгласят 10 сентября. В британской истории уже было два монарха с таким именем.

Король Карл III. Фото wikipedia.org

Карл I

Первый Карл — из династии Стюартов, король Англии, Шотландии и Ирландии — вступил на трон в 1626 году. Известно, что он с детства не отличался особенными способностями, поздно научился ходить и говорить. Был низкорослый, слаб здоровьем, плохо переносил переезды. Карл, собственно, и править-то страной не должен был, однако его старший брат неожиданно умер от тифа.

Король Яков пробовал было пристроить младшего сына в мужья Марии Анне Испанской, однако тут воспротивился английский парламент. Да и сам наследник вместе с герцогом Бекингемом (да, тем самым) успел поссориться с испанским королевским двором. В итоге Карл, вступив на престол, потребовал денег на срочную войну с Испанией.

«Карл I с трех сторон», картина А. Ван Дейка. Фото wikipedia.org

Денег не дали, и Карл I парламент разогнал. А потом разогнал еще раз и еще раз. В конце концов монарх решил, что отлично сможет править империей самостоятельно, что и делал, не забывая собирать подати и преследовать пуритан.

Собственно, религия и подвела Карла: вспыхнуло восстание в Шотландии. Пришлось срочно собирать новый парламент, однако он перехватил власть у короля, не слишком интересуясь его мнением. Началась гражданская война. Королевские войска были разгромлены, монарх — пленен и посажен в тюрьму.

К этому времени имелись доказательства сделок короля с католиками, обращения к иностранным державам, подстрекательства к восстанию. Словом, 30 января 1649 года Карл I был обезглавлен в Уайтхолле как тиран, изменник и враг отечества.

Карл II

Старший сын Карла I умер при рождении. После бесславной кончины короля на эшафоте претендентом на престол стал его второй сын, который взошел на престол после восстановления монархии весной 1660 года. Новоиспеченному Карлу II было 30 лет, и он намеревался отомстить за своего отца.

Уже осенью десять цареубийц были приговорены к смерти через повешение, потрошение и четвертование. Еще трое виновных, которые успели проявить хитрость и умереть раньше прихода Карла II к власти, получили свое зимой, на 12-ю годовщину казни Карла I.

Троих покойников выкопали из могил и четвертовали, после чего их останки были погребены под виселицами. К этому моменту всем, кто мог быть хоть как-то причастен к смерти Карла I, стало ясно, что пора бежать из страны. Нерасторопных казнили или осуждали на пожизненное заключение.

Коронационный портрет Карла II. Фото wikipedia.org

Правление короля Карла II запомнилось двумя крупными бедствиями, причем второе помогло победить первое. Сначала в Лондоне разразилась эпидемия чумы, жертвой которой стали более 100 тысяч человек. Потом Великий лондонский пожар уничтожил большую часть города, а также чумных крыс и блох.

Король вместе с младшим братом лично помогал тушить огонь. После Карл II активно жертвовал на восстановление города, помогал погорельцам и раздавал им продовольствие. Также монарх неудачно воевал с Голландией, ввел разделение власти с парламентом и юридические нормы ареста. Умер Карл II в 1685 году от апоплексического удара.

Карл III

Принц Чарльз Филипп Артур Джордж из династии Виндзоров, который нынче нарекся Карлом III, родился в 1948 году. Он стал первенцем тогда еще принцессы Елизаветы Йоркской и Филиппа Маунтбаттена, герцога Эдинбургского, который скончался весной прошлого года.

За долгую жизнь в тени матери принц Чарльз успел побывать героем скандальных хроник из-за брака с младшей дочерью графа Спенсера Дианой. Этот брак с трудом проскрипел 10 лет, после чего супруги развелись. Общество обожало Леди Ди, а после ее гибели в автокатастрофе полмира были уверены, что тут не обошлось без вмешательства королевы.

Только в 2005 году уже очень взрослый принц Чарльз смог наконец жениться во второй раз на также разведенной Камилле Паркер Боулз. Их отношения начались еще в начале 1970-х годов и продолжались даже тогда, когда оба они состояли в браке. Их свадьба стала первой в истории британской королевской семьи, которая состоялась без обряда венчания.

Принц Чарльз и Камилла, июнь 2011 года. Фото wikipedia.org

Принц Чарльз в 2011 году на полном серьезе утверждал, что ведет свое происхождение от Влада Цепеша, также известного как Дракула. Вряд ли реальный прототип персонажа Брэма Стокера был вампиром, но вот миролюбивым человеком он точно не был. Однако принца больше заинтересовал тот факт, что такое родство дает ему «долю в стране».

Нынешнему королю Великобритании за всю историю страны дольше всех пришлось ждать корону. Предыдущий рекорд принадлежал его прапрадеду Эдуарду VII, который дожидался трона 59 лет.

Сколько будет царствовать Карл III, неизвестно, однако в королевских кругах уверены, что имя монарх выбрал крайне неудачное. Англичане уверены, что оно приносит несчастье и самому королю, и его подданным — история тому свидетель.

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