Цитаты и биография королевы Елизавета II: некролог | 360°

Важное 08 сентября 2022, 23:15 Поделиться Telegram

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Viber «Я не знаю формулы успеха». Елизавета II побила рекорд британских монархов и умерла в возрасте 96 лет Чем запомнится Елизавета II: биография королевы и вехи правления РИА «Новости»

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В Шотландии скончалась королева Великобритании и королевств Содружества Елизавета II. В четверг утром стало известно, что она почувствовала себя нехорошо, врачи посоветовали ей оставаться под медицинским наблюдением. За состоянием ее здоровья на протяжении всего дня следила вся планета. Члены королевской семьи и все британские подданные держали кулаки за Елизавету II, но вечером ее не стало. Старейшей из всех действующих глав государств мира было 96 лет. Она правила страной с 1952 года и ознаменовала собой целую эпоху.

Биография королевы Елизаветы II

Елизавета II (полное имя —Елизавета Александра Мария) родилась 21 апреля 1926 года в Вестминстере в семье герцога и герцогини Йоркских. Она получила частное домашнее образование, а во время Второй мировой войны служила в женском подразделении британской армии.

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В 1947 году будущая королева вышла замуж за Филиппа Маунтбеттена, который ранее носил титул принца Греческого и Датского. Накануне свадьбы он получил титул герцога Эдинбургского. Пара родила четверых детей — принца Уэльского Чарльза, принцессу Анну, принца и герцога Йоркского Эндрю, и Эдварда — графа Уэссекского.

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В 1952 году, после смерти своего отца — короля Георга VI, Елизавета II взошла на престол. Вечером 8 сентября 2022 года королева умерла. С 2017 года она стала старейшим из всех действующих глав государств во всем мире. Елизавета II возглавляла Великобританию и была главой еще 14 независимых стран — Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки.

О смерти королевы сообщили ее родные. Для многих поколений британцев она была единственным и бессменным лидером. Ее называли мудрым и спокойным правителем, ее уход из жизни назвали концом целой эпохи в истории Великобритании и мира.

Главные цитаты британской королевы

За время правления королева становилась участницей и свидетельницей разных историй и событий. В разные периоды своей жизни она находила, что сказать. Главные высказывания Елизаветы II опубликовал журнал Marie Claire.

«Не относитесь к себе слишком серьезно. Ни у кого из нас нет монополии на мудрость», — обратилась королева к нации во время рождественской речи 1991 года.

«Каждый день — это новое начало, и я знаю, что единственный способ прожить свою жизнь — это стараться делать то, что правильно, смотреть в будущее, принимать все, что приносит этот день, и доверять Богу», — так Елизавета II смотрела на жизнь в 2002 году.

«И когда наступит мир, помните, что мы, сегодняшние дети, должны сделать завтрашний мир лучше и счастливее», — говорила совсем юная будущая королева в 1940 году.

«Я не знаю формулы успеха. Но со временем я заметила, что некоторые признаки успеха универсальны», — так рассуждала королева гораздо позже. Ее процитировали журналисты «Коммерсанта».

Елизавета II и Россия

Королева Великобритании долгое время не решалась посетить Советский Союз, и только после его распада решила отправиться в Россию. Единственный раз она посетила нашу страну в 1994 году. Тем визитом она осталась очень довольна.

«Это был первый исторический визит королевы к нам в страну. <…> Они, конечно, хотели показать нам свое величие — это чисто английское такое <…> Она обычно рукe никому не подает, но, когда мы прощались в Петербурге, мне она подала руку, сказала: „Спасибо“. <…> Она была довольна», — рассказал о том визите советник президента России до 2011 года Владимир Шевченко.

По информации «Общественной службы новостей», королева дважды встречалась с президентом Владимиром Путиным. Первая встреча состоялась в 2003 году. Издание отметило, что тогда российский лидер немного опоздал на встречу, на что Елизавета II обратила внимание. Еще раз главы государств увиделись в 2014 году во Франции. Тогда оба присутствовали на одном из мероприятий.

Вскоре после государственного переворота на Украине королева высказалась о происходящем, сообщило издание «Политинформ».

«Мое правительство продолжит оказывать давление на Россию, чтобы обеспечить соблюдение территориальной и суверенной целостности Украины», — процитировали журналисты королеву.

Несмотря на столь воинственные слова, большинство людей запомнит ее как любительницу корги и разнообразных шляпок.

Pixabay

Символ нации

Елизавета II стала участницей глобальных исторических событий. При ней Великобритания потеряла большую часть колоний, при ней случились серьезные экономические кризисы и происходили скандалы. При этом она всегда оставалась символом Великобритании, рассказал «Аргументам и фактам» политолог Алексей Макаркин.

«Люди видят, как королева спокойно, без истерики себя ведет во время любых кризисов. Видят, как она гуляет со своими собачками корги, меняет свои шляпки — и у них возникает столь необходимое ощущение устойчивости», — отметил специалист.

После смерти Елизаветы II Великобритания останется монархией, рассказал «360» бывший посол России в Великобритании, президент Ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Анатолий Адамишин.

«Мое мнение — монархия останется в Англии», — заявил экс-дипломат.

Последние дни жизни королевы

В феврале этого года Елизавета II впервые признала свою слабость, сообщил британский таблоид Daily Mail.

«Я не могу двигаться», — рассказала королева. Журналисты отмечали, что у нее не было никаких травм, но с того момента ее состояние начало постепенно ухудшаться.

В сентябре королева находилась в шотландском замке Балморал. Из-за проблем со здоровьем она не торопилась с отъездом в Лондон. Во вторник на прием к ней прибыла новая глава правительства Британии Лиз Трасс. Елизавета II попросила сформировать ее новое правительство, а до этого приняла отставку Бориса Джонсона.

Всего два дня спустя врачи сообщили, что королеве стало резко плохо. Вскоре появилась информация о смерти Елизаветы, но данные оказались фейком. Во дворец к ней направились члены монаршей семьи. Люди начали приносить цветы к зданию Букингемского дворца, хотя официальной информации о состоянии королевы не было. Позже вечером ее родные сообщили - Елизавета II умерла.

«Смерть моей любимой матери, королевы — это момент величайшей печали для меня», — заявил ее сын, принц Чарльз. Он унаследует престол и уже выбрал тронное имя — Карл III.

По мнению доктора исторических наук, профессора Кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Натальи Капитоновой, Великобритания при новом руководителе станет совсем другой монархией. Эксперт предположила, что принц Чарльз будет вмешиваться в политику, в отличие от Елизаветы II, которую за этим не замечали.

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