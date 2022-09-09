Объявление нового короля Великобритании перенесли на день | 360°

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Объявление нового короля Великобритании перенесли на день

The Times: провозглашение Карла III королем Великобритании перенесли на субботу

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Карла III официально провозгласят королем Великобритании в субботу, 10 сентября. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на газету The Times.

«Карл III будет официально провозглашен королем Великобритании в субботу», — предупредили журналисты.

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Ранее британское издание заявляло о пятнице, дату подтвердили в резиденции членов британской королевской семьи.

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Королева Великобритании и королевств Содружества Елизавета II скончалась в Шотландии 8 сентября. Утром она почувствовала себя плохо, а к вечеру умерла. Ей было 96 лет. Она правила страной с 1952 года.

Ее сын принц Уэльский Чарльз назвал произошедшее величайшей печалью. Именно он унаследовал престол и вступит на него под именем Карла III. В скором времени в Великобритании изменят текст гимна и изымут из обращения монеты с портретом покойной королевы.

Единственный российский певец, который выступил перед королевой Елизаветой II в Кремле во время ее визита в Россию в 1994 году, Юлиан поделился воспоминаниями. На фуршете после выступления она дала ему напутствие.

Великобритания

Елизавета II

Умерла Елизавета II

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