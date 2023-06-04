Мир 04 июня 2023, 13:00 Ульянов заявил о возможности нового визита главы МАГАТЭ в Москву Постпред России в Вене Ульянов допустил новый визит Гросси в Москву РИА «Новости»

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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может снова посетить Москву, но конкретных договоренностей о визите сейчас нет. Об этом ТАСС сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Возможен новый визит, но пока в практическом плане мы это не обсуждали», — сказал он.

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Ульянов напомнил, что Гросси приезжал в Россию три раза в прошлом году. Переговоры он проводил в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Он дополнил, что глава МАГАТЭ на заседании СБ ООН озвучил все договоренности по Запорожской атомной станции, заключать дополнительные нет необходимости.

Гросси, выступая в Совете Безопасности ООН, заявил, что ситуация с обеспечением ядерной безопасности ЗАЭС остается крайне хрупкой. Он отметил, что станцию нельзя использовать как базу для военных или размещать там тяжелую технику. Глава МАГАТЭ напомнил, что принципы защиты ЗАЭС предполагают запрет на ведение огня с территории и в сторону объекта.