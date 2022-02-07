Канцлер ФРГ объяснил, почему Германия отказалась от поставок оружия на Украину

Поставки вооружения на Украину из Германии не состоялись из-за ограничений в экспорте. Об этом заявил Канцлер ФРГ Олаф Шольц в беседе с журналистами американской газеты Washington Post.

Шольц отметил, что Украине уже было предоставлено военное обмундирование по ее просьбе — пять тысяч касок. Но в вопросе вооружения имеют влияние экспортные ограничения.

«Есть жесткие экспортные критерии, которых мы придерживаемся при экспорте вооружений в кризисные регионы. Существует длительная преемственность немецких экспортных ограничений на оружие, чем занималось предыдущие правительство, и в этом вопросе имеет место преемственность», — объяснил он.

Ранее в Минобороны ФРГ сообщали, что на Украину поставят пять тысяч касок. При этом посол страны в Германии просил поставлять на Украину именно оборонительное вооружение, но немецкие власти ответили, что оружие в места конфликта отправлять не будут.

В последнее время ситуация вокруг Украины становится все более напряженной. Сама страна и ее западные партнеры постоянно говорят о возможном российском вторжении, но РФ уже не один раз это опровергала.