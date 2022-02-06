Германия отказалась поставлять летальное оружие Украине

Германия не станет поставлять летальное оружие украинским властям. При этом страна не исключает возможности введения санкций против России в случае эскалации ситуации. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«У федерального правительства многие годы четкий курс, а именно, что мы не осуществляем поставок в кризисные регионы, мы также не поставляем летальное оружие Украине», — сказал Шольц.

Он напомнил, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель придерживалась аналогичной позиции. Такой подход Шольц назвал правильным. Также он высказался о возможных санкциях против России. По его словам, Германия не исключает никакие варианты применения ограничительных мер, в том числе и по газопроводу «Северный поток — 2».

«У нас очень конкретные заготовки с союзниками в ЕС, в США, мы в тесном контакте по возможным санкциям, которые мы можем принять. Это будут очень обширные, очень жесткие санкции, если в них будет необходимость», — отметил Шольц.

Он добавил, что сейчас страны стараются предотвратить ситуацию, при которой потребовалось бы объявление санкций. Шольц подчеркнул, что у возможных ограничений будет высокая цена.