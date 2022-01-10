Посол Украины пригрозил Германии последствиями в случае отказа от продажи оружия

Украинский посол Андрей Мельник пригрозил Германии последствиями в случае отказа от продажи оружия его стране. С таким предупреждением он выступил в ходе беседы с изданием медиахолдинга FUNKE.

«Мы призываем правительство [ФРГ] отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно излишня, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением. У нас есть право на самооборону», — заявил он.

Свою позицию Мельник аргументировал тем, что Германия несет за Украину историческую ответственность, равно как и за Израиль, и поэтому Украина ждет от нее военного содействия. Он также отметил, что в случае отказа от поставок оружия, украинское общество оценит такой шаг крайне негативно, и двусторонние отношения могут сильно пострадать.

Власти Германии не поставляют оружие в государства, в которых идут военные конфликты. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок недавно напомнила об этом в ходе своего визита в Соединенные Штаты. Она подчеркнула, что позиции США и ФРГ по этому вопросу различны.