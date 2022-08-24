Кандидатку на пост премьера Великобритании назвали «обезьяной с гранатой»

Лиз Трасс на посту премьер-министра Великобритании будет опасна для России, всей Европы и земного шара в целом. Об этом член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил РИА «Новости».

Таким образом он прокомментировал слова этой женщины, что, в случае чего, она готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия.

«Это типичный пример „обезьяны с гранатой“ — от нее можно ожидать чего угодно», — сказал Цеков.

Ранее глава МИД Лиз Трасс, которая участвует в гонке за пост премьер-министра Великобритании, заявила, что готова при необходимости применить ядерное оружие. Она подчеркнула, что это якобы важная обязанность премьера, и уточнила, что примет такое решение, если понадобится.

Вероятная преемница Джонсона на посту главы правительства Лиз Трасс станет строить свою карьеру исключительно на русофобии, которая будет приобретать гротескные формы. Такое заявление сделал декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры, журналист Юрий Кот. Он считает, что рано или поздно политическая карьера Трасс закончится пшиком.