Мир 15 сентября 2023, 03:21 Кандидатка в депутаты снялась голой и рассказала об оргазмах Daily Star: колумбийская кандидатка в депутаты снялась голой после секса Freepik

Читать 360tv в

Голая кандидатка в депутаты записала видео с призывом голосовать за нее, сообщило издание Daily Star. Позже выяснилось, что это не часть предвыборной кампании, а видео попало в Сеть случайно.

В центре скандала оказалась колумбийская женщина-политик, кандидат на выборах в Ассамблею штата Антьокия, 44-летняя Каталина Харамильо. В Сеть попало видео, на котором она в полуголом виде лежит в обнимку с мужчиной.

Реклама

«Здравствуйте, сегодня ваш кандидат номер 74 от Партии зеленых проснулась очень счастливой. Она проснулась после множества оргазмов», — заявила на видео женщина и призвала голосовать за нее.

Каким-то образом видео попало в Сеть. Харамильо сообщила журналистам, что ролик выложили без ее ведома и он не является частью избирательной кампании. Политик уточнила, что полиция расследует эту ситуацию. Харамильо также обратилась к избирателям в соцсетях и попросила «понять ее».

В июне 2023 года российский футболист Артем Дзюба снова оказался в центре скандала с интимным видео. В Сеть попал ролик, в котором спортсмен признался девушке в любви и поделился сексуальными фантазиями.

В прошлый раз откровенные видео футболиста появились в Сети в ноябре 2020 года. На опубликованных кадрах спортсмен занимался самоудовлетворением.