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Кандидат в президенты Австрии призвал отменить санкции против России

Кандидат в президенты Австрии Бруннер: санкции против России не влияют на Украину

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Санкции против России надо отменить хотя бы потому, что они не влияют на ситуацию на Украине. Об этом РИА «Новости» рассказал кандидат в президенты Австрии Михаэль Бруннер.

«Необходимо найти согласованное решение. Это может быть автономия восточных областей <…> по образцу Южного Тироля <…> В самой Украине должен быть проведен обязательный референдум по вопросу о строгом нейтралитете», — сказал лидер партии «Народ — Свобода — Основные права» (MFG).

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Бруннер сказал, что видит «шанс для сотрудничества между Россией и ЕС», ведь Россия — это «часть Европы».

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«Я также осуждаю расширение НАТО на восток или агрессивные войны США в последние десятилетия, например, в Афганистане или Ираке», — заявил кандидат.

До этого канцлер европейской страны Карл Нехаммер сказал, что Австрия не будет поставлять летальное оружие Украине. До этого еще сообщалось, что Австрия готова предоставить свою территорию для проведения переговоров.

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