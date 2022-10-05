Австрия предложила провести переговоры по Украине | 360°

Мир 05 октября 2022, 12:39 Поделиться Telegram

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Viber Австрия предложила провести переговоры по Украине The Hill: Австрия предложила провести переговоры по Украине на своей территории unsplash

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В Австрии предложили провести на своей территории переговоры по деэскалации на Украине. Об этом сообщило американское издание The Hill со ссылкой на неназванный источник.

Австрия также готова поддерживать каналы связи с Россией.

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«Страна была предложена в качестве нейтральной территории для сложных переговоров, и она готова принять переговоры по деэскалации, а также поддерживать каналы с Россией», — говорится в тексте материала.

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Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. Специалисты уверены, что это решение было принято не самим украинским лидером, а его «западными хозяевами», чтобы набить цену.

В сентябре глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил, что Евросоюз может постепенно снять санкции с России. Он добавил при этом, что для переговоров «нужны обе стороны» и Австрия готова искать компромисс, но до этого момента «еще очень далеко». Также он назвал возможный полный запрет на выдачу виз россиянам ошибкой. По словам Шалленберга, Россия остается частью истории и европейской культуры».

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