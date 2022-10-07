Австрия вновь отказала Украине в поставках летального оружия | 360°

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Австрия вновь отказала Украине в поставках летального оружия

Канцлер Австрии Нехаммер подтвердил отказ страны от поставок летального оружия Украине

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Австрия не будет поставлять Украине летальное оружие. Такое заявление сделал канцлер европейской страны Карл Нехаммер. Его слова процитировало РИА «Новости».

При этом он отметил, что Австрия не отказывается от отправок военной помощи ВСУ другого плана.

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«Мы поставляем защитное оборудование — шлемы, жилеты», — сказал Нехаммер.

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Таким образом он прокомментировал вопрос об участии Австрии в подготовке ВСУ. По его словам, европейская страна пока не собирается менять подход в поддержке украинской армии.

Ранее стало известно, что австрийское правительство готово предоставить территорию своего государства для проведения переговоров по Украине. По данным СМИ, вторая сторона конфликта уже проинформирована о таком предложении.

Кроме того, американские источники сообщили, что представители Австрии намерены поддерживать коммуникацию с российскими коллегами.

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