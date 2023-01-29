Мир 29 января 2023, 14:02 Канадец, ранивший мужа Пелоси, извинился, что не довел дело до конца KTVU FOX 2: напавший на мужа Пелоси канадец Депейп извинился, что не довел дело до конца скриншот с видео / YouTube

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Канадец Дэвид Депейп, напавший на мужа спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, сожалеет, что не довел дело до конца. Он поделился переживаниями с журналистами канала KTVU FOX 2 в телефонном разговоре из тюрьмы, который неожиданно инициировал сам.

Депейп заявил, что «должен был лучше подготовиться».

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«Я хочу извиниться перед вами. Я все испортил <…> Мне так жаль, что я не смог продолжить», — посетовал он.

Канадец подчеркнул, что это только его вина, «никто другой не виноват».

Мужчина проник в дом Нэнси Пелоси в Сан-Франциско в конце октября. Ее не было, и канадец напал на ее мужа с молотком. Пол Пелоси получил травмы обеих рук и трещину черепа. Его отвезли в больницу. Злоумышленника поймали на месте. Ему грозит до 50 лет заключения за попытку похитить должностное лицо и нападение на члена его семьи.

Дочь Нэнси Пелоси Александра призналась, что происшествие буквально сломило ее мать, она чувствовала себя виноватой и даже приглашала в дом священнослужителей.