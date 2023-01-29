29 января 2023, 14:02
Канадец, ранивший мужа Пелоси, извинился, что не довел дело до конца
KTVU FOX 2: напавший на мужа Пелоси канадец Депейп извинился, что не довел дело до конца
Канадец Дэвид Депейп, напавший на мужа спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, сожалеет, что не довел дело до конца. Он поделился переживаниями с журналистами канала KTVU FOX 2 в телефонном разговоре из тюрьмы, который неожиданно инициировал сам.
Депейп заявил, что «должен был лучше подготовиться».
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«Я хочу извиниться перед вами. Я все испортил <…> Мне так жаль, что я не смог продолжить», — посетовал он.
Канадец подчеркнул, что это только его вина, «никто другой не виноват».
Мужчина проник в дом Нэнси Пелоси в Сан-Франциско в конце октября. Ее не было, и канадец напал на ее мужа с молотком. Пол Пелоси получил травмы обеих рук и трещину черепа. Его отвезли в больницу. Злоумышленника поймали на месте. Ему грозит до 50 лет заключения за попытку похитить должностное лицо и нападение на члена его семьи.
Дочь Нэнси Пелоси Александра призналась, что происшествие буквально сломило ее мать, она чувствовала себя виноватой и даже приглашала в дом священнослужителей.
США
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