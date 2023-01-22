Мир 22 января 2023, 13:12 Пелоси приглашала экзорцистов после нападения на мужа NYT: Пелоси приглашала в дом священников для сеанса экзорцизма после нападения на мужа White House

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Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси приглашала домой священнослужителей после нападения на ее супруга с молотком. Об этом газете The New York Times сообщила дочь политика Александра.

По ее словам, Нэнси чувствовала себя виноватой после случившегося.

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«Я думаю, что это очень тяжело давило на ее душу, она действительно чувствовала себя виноватой. Эта ситуация действительно сломала ее», — пояснила дочь Пелоси.

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Священники посетили политика в День благодарения. Они провели сеансы изгнания нечистой силы из дома и прочитали молитвы.

Дочь Пелоси подчеркнула, что мать является сильным человеком, но чтобы прийти в себя, ей нужно время.

«Мама — сильный человек, занимается спортом. Это было тяжело. Пройдет еще около трех или четырех месяцев, прежде чем она действительно вернется к нормальной жизни», — добавила Александра.

Нападение на мужа Пелоси произошло в октябре 2022 года. Неизвестный пробрался в дом политика и ранил ее мужа, которого отвезли в больницу.