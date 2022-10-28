Неизвестный проник в дом Пелоси и напал на ее мужа | 360°

Мир 28 октября 2022, 17:05 Неизвестный проник в дом Пелоси и напал на ее мужа Reuters: злоумышленик напал на дом Пелоси и ранил ее мужа Unsplash

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Неизвестный мужчина напал на дом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско. Об этом написало агентство Reuters.

При нападении пострадал муж американского политика, его госпитализировали.

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«Нападавшего задержали, полиция выясняет мотивы преступления. Мужа Пелоси доставили в медицинское учреждение, где ему окажут полную медицинскую помощь. Ожидается, что он полностью выздоровеет», — отметили в материале.

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Сама Нэнси Пелоси в момент нападения дома не находилась.

В сентябре приезд Пелоси на Тайвань вызвал широкий общественный резонанс. Официальные власти Китая выразили протест и начали в ответ масштабные военные учения вокруг острова.

Президент России Владимир Путин счел поступок Пелоси не отдельно взятым безответственным решением, а частью целенаправленного курса США на дестабилизацию обстановки в мире, сообщал «Царьград».

Ранее Пелоси освистали на публичном мероприятии по борьбе с нищетой с Нью-Йорке.