Мир 18 февраля 2024, 15:29 Канаде пообещали ответственность за чествование нациста в парламенте Посол в Канаде: Оттаве не удастся замять сюжет с чествованием эсэсовца Sean Kilpatrick / Global Look Press

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Власти Канады не смогут «замотать» ситуацию с чествованием бывшего бойца дивизии СС «Галичина» в парламенте. Об этом РИА «Новости» заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

«Несмотря на все старания либерального кабмина заархивировать этот вселенский позор, замотать его не получится», — сказал он.

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Дипломат отметил, что среди украинской диаспоры в Канаде скандал вызвал смешанную реакцию. Например, глава Украинской национальной федерации Юрий Клюфас заявлял, что Гунько участвовал во Второй мировой войне на стороне лидера нацистов Адольфа Гитлера, а не на стороне Украины, поэтому не считается военным преступником.

В сентябре 2023 года на заседание парламента Канады пригласили 98-летнего Гунько, который в период ВОВ принимал участие в геноциде мирного населения СССР. После этого Россия потребовала экстрадировать его, но получила отказ. В Госдуме такое решение назвали позорным.