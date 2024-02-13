Мир 13 февраля 2024, 16:07 Отказ Канады выдать ветерана СС назвали позорным Депутат Чепа раскритиковал отказ Канады в выдаче России бойца СС Гунько

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Решение властей Канады не выдавать России бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько (Хунка) по обвинению в геноциде мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны является позорным. На это в беседе с Lenta.ru указал депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Это позор для этих стран, явление беспрецедентное. Но это многое объясняет, почему мы продолжаем говорить о денацификации Украины», — сказал он.

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Ранее во вторник стало известно, что Канада отклонила запрос России на экстрадицию Гунько, сославшись на отсутствие таких договоренностей между государствами.

В сентябре 2022 года одним из гостей на заседании канадского парламента стал 98-летний Хунка, которого чествовали премьер-министр страны Джастин Трюдо, украинский президент Владимир Зеленский и многочисленные депутаты. Ветерана представили собравшимся как борца за независимость Украины в период Второй мировой войны.