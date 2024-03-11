Мир 11 марта 2024, 07:15 Канада упрекнула США в срыве совместной закупки комплексов NASAMS для Украины Министр обороны Канады Блэр: из-за США задержали поставку на Украину ЗРК NASAMS Unsplash

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Украина не получила обещанных зенитных ракетных комплексов NASAMS из-за перебоев финансирования со стороны США. Об этом на мероприятии в городе Эдмонтоне заявил министр обороны Канады Билл Блэр, сообщил Edmonton Journal.

«Американцам необходимо обеспечить финансирование, чтобы завершить контракты. <…> Мы пытались ускорить этот процесс. К сожалению, американцы столкнулись с некоторыми проблемами в своем собственном пакете финансирования», — сказал он.

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На поставку норвежской национальной усовершенствованной зенитной ракетной системы NASAMS по обычной схеме потратили бы несколько лет, заявил министр. Поэтому Канада заключила контракт с Kongsberg Defense and Aerospace через США. Билл Блэр сообщил, что канадское правительство выделило деньги на коалиционную закупку, но сделка осталась в подвешенном состоянии из-за разногласий в американском конгрессе.

США уже поставляли на Украину ЗРК NASAMS, которые использовали как системы противовоздушной обороны малой и средней дальности. Этот комплекс способен вести одновременно несколько боев, выходя за пределы дальности видимости.