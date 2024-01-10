Спецоперация 10 января 2024, 00:31 Канада и США забыли произвести обещанный Украине ЗРК NASAMS CTV: закупленный Канадой у США ЗРК NASAMS так и не доехал на Украину Официальное интернет-представительство президента Украины

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Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS, который Канада закупила у США для Украины, так и не поставили ВСУ. Его могли просто забыть произвести, сообщил телеканал CTV.

Канадская сторона пообещала украинским войскам систему противоракетной обороны стоимостью 406 миллионов долларов еще 10 января 2023 года. Спустя 12 месяцев одна из компаний, участвовавших в разработке ЗРК, заявила, что у нее нет контракта на выпуск NASAMS.

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На Украине отметили, что ракетные системы сыграют решающую роль в защите территории государства от обстрелов, поскольку это вооружение может сбивать дроны, самолеты и крылатые ракеты.

ВС РФ перехватили инициативу на поле боя и не пойдут на переговоры на условиях Украины, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер. По его словам, теперь украинцы в панике.

Эксперты заявили, что системы противовоздушной обороны ВСУ не способны сбивать российские ракеты. Большие проблемы украинской армии доставляют снаряды Х-22 и «Кинжал».